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    Расписание матчей 19-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 21 тур
    19 сентября, воскресенье
    00:45
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Минейро
    3:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    03:00
    Сеара
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    03:00
    Баия
    1:1
    Брагантино
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Интернасьонал
    1:0
    Форталеза
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    2:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 33 тур
    19 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:1
    Коламбус
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    1:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 34 тур
    19 сентября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    2:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    3:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    04:00
    Остин
    3:4
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    04:30
    Хьюстон
    3:2
    Даллас
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:00
    Монреаль Импакт
    2:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    23:00
    Филадельфия Юнион
    3:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 12 тур
    19 сентября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:3
    Томь
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    14:00
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    15:00
    Спартак-2
    1:2
    Балтика
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    1:2
    Волгарь
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    КАМАЗ
    0:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Краснодар-2
    2:0
    Акрон
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Торпедо
    2:1
    Оренбург
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Кубань
    0:4
    Факел
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Алания
    5:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 5 тур
    19 сентября, воскресенье
    13:15
    Гоу Эхед Иглс
    1:0
    Зволле
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    0:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:45
    Витесс
    1:4
    Твенте
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:45
    Хераклес
    3:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 4 тур
    19 сентября, воскресенье
    13:30
    Эмполи
    0:3
    Сампдория
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Венеция
    1:2
    Специя
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Верона
    3:2
    Рома
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Лацио
    2:2
    Кальяри
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 5 тур
    19 сентября, воскресенье
    13:30
    Гиресунспор
    0:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Галатасарай
    0:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    2:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Хатайспор
    2:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 6 тур
    19 сентября, воскресенье
    14:00
    Ницца
    2:2
    Монако
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    1:4
    Нант
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Клермон
    1:1
    Брест
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    0:0
    Лорьян
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Труа
    1:1
    Монпелье
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Марсель
    2:0
    Ренн
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    21:45
    ПСЖ
    2:1
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 6 тур
    19 сентября, воскресенье
    14:00
    Данди Юнайтед
    1:0
    Данди
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Ливингстон
    1:0
    Селтик
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    1:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 21 тур
    19 сентября, воскресенье
    14:00
    Тараз
    0:0
    Тобол
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Кайрат
    1:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Кайсар
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 8 тур
    19 сентября, воскресенье
    14:30
    Сент-Труйден
    1:2
    Генк
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Антверпен
    2:1
    Серен
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:30
    Стандард
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    22:00
    Кортрейк
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 5 тур
    19 сентября, воскресенье
    15:00
    Мальорка
    0:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:15
    Реал Сосьедад
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:30
    Бетис
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    22:00
    Валенсия
    1:2
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    19 сентября, воскресенье
    15:00
    Вайле
    1:1
    Виборг
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    3:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Сендерийск
    1:0
    Брондбю
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 8 тур
    19 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия К
    1:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    5:0
    Тироль
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    2:0
    Рапид
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 2 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Аполлон Смирнис
    1:3
    Волос
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:2
    Панетоликос
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:15
    ОФИ
    3:3
    АЕК
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:30
    Астерас
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:30
    ПАС Ламия
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 11 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    5:0
    Химик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 5 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Брайтон
    2:1
    Лестер
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    1:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    0:3
    Челси
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 23 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:1
    Ислочь
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:00
    Витебск
    3:1
    Минск
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:00
    Неман
    5:0
    Сморгонь
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 5 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:30
    Штутгарт
    1:3
    Байер
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    18:30
    Боруссия
    4:2
    Унион
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:30
    Вольфсбург
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    19 сентября, воскресенье
    16:30
    Пари НН
    2:3
    Арсенал
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Сочи
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 8 тур
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Спарта
    1:1
    Яблонец
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Карвина
    1:1
    Теплице
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:00
    Богемианс 1905
    1:5
    Славия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    19 сентября, воскресенье
    17:00
    Ворскла
    2:0
    Минай
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:30
    Заря
    3:0
    Черноморец
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:30
    Львов
    0:0
    Металлист 1925
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 6 тур
    19 сентября, воскресенье
    17:30
    Визела
    1:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    20:00
    Порту
    5:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    22:30
    Эшторил
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 19 тур
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    1:3
    Русенборг
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    1:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    19 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    1:1
    Мольде
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 22 тур
    19 сентября, воскресенье
    21:00
    Тромсе
    1:1
    Бранн
    Матч завершен
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