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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Тобол
Тараз - Тобол: обзор матча 19 сентября 2021
Тараз
19.09.2021, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тараз - Тобол
Желтая карточка
М. Сейсен
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Йованчич
Желтая карточка
А. Таубай
78'
76'
Желтая карточка
А. Тагыберген
Замена
Д. Караман
️️️️
Б. Байтана
75'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
73'
Замена
А. Жумабек
️️️️
У. Ненадович
71'
Замена
А. Таубай
️️️️
A.
71'
Желтая карточка
Н. Адамович
65'
65'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
И. Сергеев
Замена
Е. Ахметов
️️️️
Н. Адамович
65'
Замена
А. Сулей
️️️️
E.
65'
57'
Замена
А. Нургалиев
️️️️
Ж. Манзорро
46'
Замена
Т. Силва
️️️️
З. Тошич
40'
Желтая карточка
С. Малый
Желтая карточка
A.
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Erivaldo
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
5
Файт Обилор
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
7
Бауыржан Байтана
ЦФ
20
Максат Амирханов
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
55
Алекса Аманович
ЦФ
5
Багдат Каиров
ЦФ
29
Душан Йованчич
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тараз
17
Ulan Konysbaev
ЦП
2
Елдос Ахметов
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦФ
0
A. Nusip
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
77
Алишер Сулей
ЦФ
Тобол
13
Азат Нургалиев
ЦП
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
1-5
74
Сейсен
27
Досмагамбетов
77
Ненадович
8
Адамович
20
Амирханов
7
Байтана
16
2-1-2-5
35
Мокин
2
Малый
22
Марочкин
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
18
Тошич
55
Аманович
37
Сергеев
17
Манзорро
29
Йованчич
5
Каиров
8
Адамович
2
Ахметов
2
Ахметов
8
Адамович
77
Ненадович
9
Жумабек
9
Жумабек
77
Ненадович
63
10
Таубай
10
Таубай
63
7
Байтана
18
Караман
18
Караман
7
Байтана
24
77
Сулей
77
Сулей
24
17
Манзорро
13
Нургалиев
13
Нургалиев
17
Манзорро
37
Сергеев
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
37
Сергеев
18
Тошич
77
Силва
77
Силва
18
Тошич
Остались в запасе
Тараз
Тобол
17
Ulan Konysbaev
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
0
A. Nusip
ЦФ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
17
Ulan Konysbaev
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
0
A. Nusip
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
21
Султан Абилгазы
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
7
Жаслан Жумашев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Тараз - Тобол
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
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