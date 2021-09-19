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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Волос
Аполлон Смирнис - Волос: обзор матча 19 сентября 2021
Аполлон Смирнис
19.09.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Волос
65'
Н. Иоаннидис
4'
П. Фернандес
49'
Т. ван Верт
63'
Х. Бартоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Волос
80'
Желтая карточка
Б. Клейман
74'
Замена
A. Soares
️️️️
А. Регаттен
ГОЛ! 1:3!
Н. Иоаннидис
Пас отдал
С. Цилулис
65'
64'
Замена
С. Нинис
️️️️
П. Фернандес
63'
ГОЛ! 0:3!
Х. Бартоло
Пас отдал
А. Регаттен
Замена
F. Matei
️️️️
G. Papageorgiou
60'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Г. Памлидис
53'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
53'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
52'
49'
ГОЛ! 0:2!
Т. ван Верт
Пас отдал
Э. Пурита
Замена
Д. Баксеванидис
️️️️
J. Tutuarima
46'
44'
Желтая карточка
Т. Цоканис
36'
Желтая карточка
П. Фернандес
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Фернандес
Пас отдал
Х. Бартоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
4-2-5
2
Дентакис
31
Лисгарас
17
22
Алвеш
30
14
Сливка
87
22
Кастро
9
19
14
Памлидис
4-5
55
Клейман
4
26
Феррари
6
Цоканис
4
Пурита
7
Бартоло
37
Грильо
22
Фернандес
9
ван Верт
17
Регаттен
17
5
Баксеванидис
5
Баксеванидис
17
14
Памлидис
7
7
14
Памлидис
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
30
0
0
30
17
Регаттен
6
6
17
Регаттен
22
Фернандес
11
Нинис
11
Нинис
22
Фернандес
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Волос
0
Domingues
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
0
Domingues
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
5
Адиль Раили
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
2
Jakub Kuzdra
ЦП
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Аполлон Смирнис - Волос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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