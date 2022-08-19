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    Хуан Феррандо

    Тренер
    Имя Хуан
    Фамилия Феррандо
    Команда Волос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 3 января 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Волос 2 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 Панатинаикос 2 : 0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    24.02.2023 Волос 1 : 1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ПАС 0 : 1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Волос 0 : 1 ПАОК Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волос 26 11 9 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2022 Волос 3 : 3 Астерас
    27.08.2022 АЕК 0 : 1 Волос
    04.09.2022 Волос 0 : 1 ОФИ
    11.09.2022 Олимпиакос 1 : 1 Волос
    18.09.2022 Волос 2 : 0 Ионикос
    02.10.2022 Волос 2 : 0 Арис
    08.10.2022 Панетоликос 2 : 3 Волос
    15.10.2022 Волос 2 : 1 Левадиакос
    22.10.2022 Атромитос 0 : 2 Волос
    29.10.2022 Волос 1 : 5 Панатинаикос
    05.11.2022 ПАС Ламия 2 : 2 Волос
    10.11.2022 Волос 2 : 1 ПАС
    13.11.2022 ПАОК 3 : 0 Волос
    21.12.2022 Астерас 0 : 0 Волос
    28.12.2022 Волос 0 : 4 АЕК
    03.01.2023 ОФИ 0 : 0 Волос
    08.01.2023 Волос 0 : 4 Олимпиакос
    16.01.2023 Ионикос 0 : 1 Волос
    21.01.2023 Арис 3 : 0 Волос
    28.01.2023 Волос 2 : 3 Панетоликос
    06.02.2023 Левадиакос 0 : 3 Волос
    12.02.2023 Волос 2 : 1 Атромитос
    18.02.2023 Панатинаикос 2 : 0 Волос
    24.02.2023 Волос 1 : 1 ПАС Ламия
    05.03.2023 ПАС 0 : 1 Волос
    12.03.2023 Волос 0 : 1 ПАОК
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