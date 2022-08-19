Хуан Феррандо - статистика
Тренер
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Феррандо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 января 1981
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Феррандо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|3 января 1981
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Волос
|26
|11
|9
|6
|Дата
|Матч
|19.08.2022
|Волос
|3 : 3
|Астерас
|27.08.2022
|АЕК
|0 : 1
|Волос
|04.09.2022
|Волос
|0 : 1
|ОФИ
|11.09.2022
|Олимпиакос
|1 : 1
|Волос
|18.09.2022
|Волос
|2 : 0
|Ионикос
|02.10.2022
|Волос
|2 : 0
|Арис
|08.10.2022
|Панетоликос
|2 : 3
|Волос
|15.10.2022
|Волос
|2 : 1
|Левадиакос
|22.10.2022
|Атромитос
|0 : 2
|Волос
|29.10.2022
|Волос
|1 : 5
|Панатинаикос
|05.11.2022
|ПАС Ламия
|2 : 2
|Волос
|10.11.2022
|Волос
|2 : 1
|ПАС
|13.11.2022
|ПАОК
|3 : 0
|Волос
|21.12.2022
|Астерас
|0 : 0
|Волос
|28.12.2022
|Волос
|0 : 4
|АЕК
|03.01.2023
|ОФИ
|0 : 0
|Волос
|08.01.2023
|Волос
|0 : 4
|Олимпиакос
|16.01.2023
|Ионикос
|0 : 1
|Волос
|21.01.2023
|Арис
|3 : 0
|Волос
|28.01.2023
|Волос
|2 : 3
|Панетоликос
|06.02.2023
|Левадиакос
|0 : 3
|Волос
|12.02.2023
|Волос
|2 : 1
|Атромитос
|18.02.2023
|Панатинаикос
|2 : 0
|Волос
|24.02.2023
|Волос
|1 : 1
|ПАС Ламия
|05.03.2023
|ПАС
|0 : 1
|Волос
|12.03.2023
|Волос
|0 : 1
|ПАОК