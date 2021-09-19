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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Серен
Антверпен - Серен: обзор матча 19 сентября 2021
Антверпен
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Серен
75'
М. Фрай
88'
П. Геркенс
56'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Серен
89'
Замена
T. Pierrot
️️️️
А. Джаллоу
ГОЛ! 2:1!
П. Геркенс
Пас отдал
М. Фрай
88'
Желтая карточка
Д. Алмейда
77'
77'
Желтая карточка
Ю. Мазиз
ГОЛ! 1:1!
М. Фрай
Пас отдал
Й. Батай
75'
75'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Ж. Микаутадзе
Замена
Й. Батай
️️️️
Д. Дессоле
70'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
К. Миеси
70'
67'
Замена
А. Бернье
️️️️
М. Поти
Замена
М. Бенсон
️️️️
В. Фишер
61'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Р. Наингголан
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
А. Джаллоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Серен
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-3
1
Бутез
4
Алмейда
2
Де Лат
24
Дессоле
20
Бута
44
Наингголан
23
Миеси
4
Верстате
7
Фишер
38
Саматта
9
Фрай
3-1-4-2
30
Дитш
20
24
4
75
Сиссе
70
Самбу
18
Поти
8
88
Мазиз
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
7
Фишер
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Фишер
24
Дессоле
25
Батай
25
Батай
24
Дессоле
44
Наингголан
18
Геркенс
18
Геркенс
44
Наингголан
23
Миеси
19
Эггештайн
19
Эггештайн
23
Миеси
30
Джаллоу
6
6
30
Джаллоу
18
Поти
17
Бернье
17
Бернье
18
Поти
9
Микаутадзе
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Антверпен
Серен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
Остались в запасе
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Антверпен - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
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