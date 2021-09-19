Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Спортинг
Эшторил - Спортинг: обзор матча 19 сентября 2021
Эшторил
19.09.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
67'
П. Порро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Паулинью
Желтая карточка
Л. Розье
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
90'
+4
87'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Н. Сантуш
84'
Желтая карточка
Н. Сантуш
82'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Сарабия
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
77'
Замена
Р. Бару
️️️️
А. Франку
76'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
70'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Шикинью
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Порро
Желтая карточка
Д. Фигейра
65'
62'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Р. Винагре
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Шикинью
ЦП
10
Андре Франку
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-3-3
99
Фигейра
44
Африко
3
Вильям
31
Жоаозиньо
30
Сория
32
Розье
16
10
Шикинью
11
11
Гомес
10
Франку
3-3-1-1-2
1
Адан
2
Рейс
4
Коатес
13
Нету
23
Порро
6
Палинья
19
Винагре
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
10
Шикинью
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
10
Шикинью
10
Франку
28
Бару
28
Бару
10
Франку
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
11
17
Фонте
17
Фонте
11
7
Сарабия
8
Томаш
8
Томаш
7
Сарабия
19
Винагре
77
Кабрал
77
Кабрал
19
Винагре
11
Сантуш
47
Эшгайю
47
Эшгайю
11
Сантуш
Остались в запасе
Эшторил
Спортинг
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
André Clóvis
ЦФ
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эшторил - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Спортинг
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+