Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 19 сентября 2021
Марсель
19.09.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
48'
Б. Дьенг
71'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
88'
Замена
В. Омари
️️️️
Л. Баде
88'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
78'
Замена
М. Аблин
️️️️
Л. Угочукву
78'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
Замена
Б. Камара
️️️️
П. Лирола
77'
Замена
Жерсон
️️️️
М. Гендузи
77'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Арит
71'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Д. Ундер
70'
64'
Желтая карточка
Б. Сантамария
60'
Замена
К. Сулемана
️️️️
С. Гирасси
Замена
А. Арит
️️️️
К. де ла Фуэнте
59'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дьенг
Пас отдал
П. Лирола
48'
44'
Желтая карточка
Л. Баде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Жерсон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Салиба
26
Балерди
14
Перес
14
Лирола
18
Гуйе
6
Гендузи
23
де ла Фуэнте
10
Пайет
7
Ундер
9
Дьенг
4-2-1-1-2
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
5
Баде
24
Мелинг
18
Угочукву
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
9
Гирасси
9
Лаборд
14
Лирола
8
Камара
8
Камара
14
Лирола
6
Гендузи
8
Жерсон
8
Жерсон
6
Гендузи
7
Ундер
21
Ронжье
21
Ронжье
7
Ундер
23
де ла Фуэнте
77
Арит
77
Арит
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
9
Дьенг
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
5
Баде
17
Омари
17
Омари
5
Баде
18
Угочукву
11
Аблин
11
Аблин
18
Угочукву
9
Гирасси
7
Сулемана
7
Сулемана
9
Гирасси
Остались в запасе
Марсель
Ренн
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Ромэйн Салин
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Марсель - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Ренн
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+