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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Кайсериспор
Хатайспор - Кайсериспор: обзор матча 19 сентября 2021
Хатайспор
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
52'
М. Диуф
71'
А. Эль-Кааби
4'
Б. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Кайсериспор
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
90'
+4
Желтая карточка
М. Моанд
90'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
90'
Желтая карточка
М. Буджемаа
89'
80'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Аттама
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
А. Траоре
71'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
О. Эргюн
70'
66'
Замена
К. Манэ
️️️️
Б. Менса
66'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Р. Дживелек
65'
Желтая карточка
О. Кеман
60'
Замена
О. Кеман
️️️️
Г. Саздаги
54'
Желтая карточка
Д. Аттама
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
С. Лобжанидзе
52'
46'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Э. Бассан
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
М. Камара
46'
Желтая карточка
О. Эргюн
37'
Желтая карточка
Ф. Курукук
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Менса
Пас отдал
Э. Бассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
Кайсериспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-1-5
3
Адекугбе
53
Оксюз
4
Эргюн
22
Черекчи
92
Диуф
1
Моанд
10
Траоре
20
Рибейру
22
Курукук
7
Камара
2-4-4
1
4
Коловециос
3
Субаши
43
Менса
25
Саздаги
9
Тиам
6
Булут
17
Бассан
3
Аттама
12
Акдаг
28
Дживелек
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
4
Эргюн
8
Буджемаа
8
Буджемаа
4
Эргюн
7
Камара
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
7
Камара
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
17
Бассан
20
Кардозу
20
Кардозу
17
Бассан
28
Дживелек
5
Хосейни
5
Хосейни
28
Дживелек
3
Аттама
99
Фернандеш
99
Фернандеш
3
Аттама
25
Саздаги
8
Кеман
8
Кеман
25
Саздаги
43
Менса
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
43
Менса
Остались в запасе
Хатайспор
Кайсериспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Хатайспор - Кайсериспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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