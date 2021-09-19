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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 19 сентября 2021
Сан-Паулу
19.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
36'
Э. Ригони
56'
Лусиано
71'
M. Barbosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Замена
Шейлон
️️️️
L.
90'
+1
86'
Желтая карточка
Натанаэль
Желтая карточка
Лео
83'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Г. Сара
80'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Лусиано
79'
76'
Замена
D.
️️️️
A.
71'
ГОЛ! 2:1!
M. Barbosa
Пас отдал
A. LuÃs
65'
Замена
M. Barbosa
️️️️
В. Маранхао
65'
Замена
L.
️️️️
B. Montenegro
ГОЛ! 2:0!
Лусиано
Пас отдал
Р. Нестор
56'
Замена
A. Galeano
️️️️
И. Винисиус
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ригони
Пас отдал
Р. Нестор
36'
27'
Желтая карточка
В. Маранхао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Игор Винисиус
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
33
Луан
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
Сан-Паулу
15
Gabriel Falcão
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
1-1-1-5
5
Арболеда
10
Лусиано
24
Ригони
11
Нестор
8
Сара
33
Луан
28
6
Рейналдо
1-1-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
97
26
17
Риксон
25
Натанаэль
5
Маранхао
8
Сара
34
Алвес
34
Алвес
8
Сара
10
Лусиано
9
Кальери
9
Кальери
10
Лусиано
28
7
Шейлон
7
Шейлон
28
18
Винисиус
21
21
18
Винисиус
18
18
0
23
23
0
5
Маранхао
8
8
5
Маранхао
26
81
81
26
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
15
Gabriel Falcão
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Остались в запасе
15
Gabriel Falcão
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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