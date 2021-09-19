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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Брондбю
Сендерийск - Брондбю: обзор матча 19 сентября 2021
Сендерийск
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Брондбю
90'
T. Abdulrahman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Брондбю
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
T. Abdulrahman
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
С. Ростед
90'
Желтая карточка
А. Слимане
Желтая карточка
Э. Хольм
90'
ГОЛ! 1:0!
T. Abdulrahman
90'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
82'
80'
Замена
А. Брус
️️️️
Й. Гаммельбю
76'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Максе
65'
Желтая карточка
А. Максе
64'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
63'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
Замена
J. Simonsen
️️️️
Ю. Эскесен
63'
46'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
К. Тшиемб
38'
Желтая карточка
М. Греве
33'
Желтая карточка
К. Тшиемб
Желтая карточка
T. Abdulrahman
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
3-3-5
3
Гартенманн
5
5
17
29
34
Эскесен
3
Хольм
0
25
8
Корнвиг
20
Томас
3-2-2-1-2
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
5
Тшиемб
14
Менса
19
Гаммельбю
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
15
Хедлунд
17
Уре
29
6
6
29
34
Эскесен
21
21
34
Эскесен
25
23
23
25
19
Гаммельбю
5
Брус
5
Брус
19
Гаммельбю
5
Тшиемб
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Тшиемб
2
Максе
12
Каппис
12
Каппис
2
Максе
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
Остались в запасе
Сендерийск
Брондбю
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Томас Миккельсен
ВР
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
25
Мортен Френдруп
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Сендерийск - Брондбю
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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