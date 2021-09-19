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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Динамо
Сочи - Динамо: обзор матча 19 сентября 2021
Сочи
19.09.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
12'
А. Захарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Динамо
86'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Попов
68'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
68'
66'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Макаров
66'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
В. Грулев
60'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
С. Шиманьски
Замена
С. Терехов
️️️️
К. Заика
46'
46'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Захарян
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Захарян
Пас отдал
С. Шиманьски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-3-3-1
35
Джанаев
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
34
Маргасов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
71
Попов
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
31
Лещук
2
Варела
2
Бальбуэна
18
Ордец
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
17
Шиманьски
27
Грулев
23
Захарян
27
Заика
32
Терехов
32
Терехов
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
71
Попов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
71
Попов
7
Скопинцев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Скопинцев
17
Шиманьски
4
Евгеньев
4
Евгеньев
17
Шиманьски
23
Захарян
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
27
Грулев
77
Макаров
44
Игбун
44
Игбун
77
Макаров
Остались в запасе
Сочи
Динамо
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Сочи - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Фишт
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