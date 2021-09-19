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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 19 сентября 2021
Рандерс
19.09.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Нордшелланд
8'
С. Одей
24'
А. Камара
34'
С. Одей
9'
М. Фрезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Нордшелланд
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
Т. Клюснер
88'
Замена
С. Пизингер
️️️️
С. Одей
88'
85'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Андерсен
82'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Тюхосен
Замена
В. Оново
️️️️
Ф. Лауэнборг
74'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
А. Камара
74'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
С. Тибблинг
64'
Желтая карточка
С. Тибблинг
54'
46'
Замена
О. Антман
️️️️
О. Вилладсен
46'
Замена
Л. Валта
️️️️
А. Франсис
40'
Желтая карточка
А. Франсис
ГОЛ! 3:1!
С. Одей
34'
27'
Желтая карточка
М. Андерсен
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
С. Тибблинг
24'
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрезе
Пас отдал
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
С. Одей
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
2-5-4
28
Гравес
15
Марксен
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
20
Клюснер
7
Каллесе
23
Бундгор
4
Йонсен
30
Карльгрен
98
Одей
45
Камара
2-2-1-5
13
Дуду
4
Хансен
17
Тюхосен
8
Андерсен
17
Франсис
21
Шельдеруп
3
Фрезе
39
Нагало
7
Адингра
28
Кулибали
2
Вилладсен
98
Одей
8
Пизингер
8
Пизингер
98
Одей
45
Камара
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
45
Камара
11
Тибблинг
24
Кеинде
24
Кеинде
11
Тибблинг
20
Клюснер
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
20
Клюснер
14
Лауэнборг
29
Оново
29
Оново
14
Лауэнборг
2
Вилладсен
11
Антман
11
Антман
2
Вилладсен
8
Андерсен
33
Кристенсен
33
Кристенсен
8
Андерсен
17
Тюхосен
24
Свенссон
24
Свенссон
17
Тюхосен
17
Франсис
81
Валта
81
Валта
17
Франсис
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
Остались в запасе
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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