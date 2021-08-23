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    Расписание матчей 23-08-2021

    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 17 тур
    23 августа, понедельник
    00:15
    Сантос
    2:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    23 августа, понедельник
    02:30
    Спорт Ресифи
    0:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    23 августа, понедельник
    15:00
    Сирия
    0:0
    Уганда
    Матч отменен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 2 тур
    23 августа, понедельник
    19:15
    Трабзонспор
    2:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    23 августа, понедельник
    21:45
    Галатасарай
    2:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 1 тур
    23 августа, понедельник
    19:30
    Кальяри
    2:2
    Специя
    Матч завершен
    23 августа, понедельник
    21:45
    Сампдория
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 5 тур
    23 августа, понедельник
    19:30
    Львов
    1:2
    Ингулец
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 6 тур
    23 августа, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    3:1
    Вайле
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 3 тур
    23 августа, понедельник
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    1:3
    Эшторил
    Матч завершен
    23 августа, понедельник
    23:15
    Боавишта
    2:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 2 тур
    23 августа, понедельник
    21:00
    Хетафе
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    23 августа, понедельник
    23:00
    Осасуна
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 2 тур
    23 августа, понедельник
    22:00
    Вест Хэм
    4:1
    Лестер
    Матч завершен
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