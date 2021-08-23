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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 23 августа 2021
Вест Хэм
23.08.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Лестер
26'
П. Форнальс
56'
С. Бенрахма
80'
М. Антонио
84'
М. Антонио
70'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
89'
Замена
М. Нобл
️️️️
С. Бенрахма
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Антонио
Пас отдал
В. Цоуфал
84'
81'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Д. Мэддисон
81'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Райс
80'
71'
Желтая карточка
Р. Перейра
70'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
65'
Замена
П. Дака
️️️️
Х. Барнс
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Антонио
56'
40'
Красная карточка
А. Перес
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
Пас отдал
С. Бенрахма
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
21
Огбонна
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
10
Бенрахма
16
Нобл
16
Нобл
10
Бенрахма
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
10
Мэддисон
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
11
Барнс
27
Дака
27
Дака
11
Барнс
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
6
Конор Ковентри
ОП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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