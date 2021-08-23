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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Интернасьонал
Сантос - Интернасьонал: обзор матча 23 августа 2021
Сантос
23.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Интернасьонал
24'
Г. Пирани
35'
Мадсон
88'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Интернасьонал
88'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Эденилсон
80'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Патрик
Замена
В. Балиэйро
️️️️
М. Леонардо
75'
Замена
Б. Маркес
️️️️
К. Санчес
75'
Желтая карточка
В. Леонардо
48'
46'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Р. Линдосо
39'
Желтая карточка
Р. Линдосо
ГОЛ! 2:0!
Мадсон
Пас отдал
Л. Брага
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пирани
Пас отдал
Ж. Мота
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
88
Эденилсон
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сантос
21
Raniel
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
Интернасьонал
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
5
29
Камачо
15
Фелипе
3
Леонардо
6
Джонатан
10
Мота
2-5
4
Мендес
27
Мойзес
13
Дурадо
42
Даниэл
31
Куэста
88
Эденилсон
23
Линдосо
7
Санчес
9
Маркес
9
Маркес
7
Санчес
38
Леонардо
17
Балиэйро
17
Балиэйро
38
Леонардо
23
Линдосо
21
Бочилия
21
Бочилия
23
Линдосо
8
Патрик
7
Паласиос
7
Паласиос
8
Патрик
Остались в запасе
Сантос
Интернасьонал
21
Raniel
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
21
Raniel
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
Остались в запасе
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Марсело Ломба
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сантос - Интернасьонал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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