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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Специя
Кальяри - Специя: обзор матча 23 августа 2021
Кальяри
23.08.2021, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Специя
62'
Ж. Педро
66'
Ж. Педро (П)
7'
Э. Гьяси
58'
С. Бастони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Специя
85'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
С. Феррер
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Карбони
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Паволетти
84'
Желтая карточка
К. Строотман
82'
Желтая карточка
Г. Цаппа
79'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Д. Годин
74'
69'
Замена
С. Мраз
️️️️
Д. Верде
66'
Желтая карточка
Э. Гьяси
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Педро
66'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
63'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
С. Валюкевич
63'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Марин
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Бастони
Пас отдал
К. Амьен-Аду
45'
+1
Желтая карточка
Д. Николау
14'
Желтая карточка
С. Бастони
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гьяси
Пас отдал
Д. Верде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
43
Димитриос Николау
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Николо Кавуоти
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
29
Дальберт
44
Карбони
2
Годин
6
Валюкевич
8
Нандес
8
Строотман
14
Дейола
18
Марин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-2-2-2
41
Зут
4
Феррер
55
Христов
6
Эрлич
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
19
Колли
11
Гьяси
10
Верде
43
Николау
44
Карбони
22
Ликояннис
22
Ликояннис
44
Карбони
2
Годин
23
Чеппителли
23
Чеппителли
2
Годин
6
Валюкевич
4
Цаппа
4
Цаппа
6
Валюкевич
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
30
Паволетти
18
Симеоне
18
Симеоне
30
Паволетти
4
Феррер
8
Виньяли
8
Виньяли
4
Феррер
10
Верде
90
Мраз
90
Мраз
10
Верде
Остались в запасе
Кальяри
Специя
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Николо Кавуоти
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
49
Иван Проведель
ВР
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Николо Кавуоти
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Кальяри - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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