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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 23 августа 2021
Трабзонспор
23.08.2021, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
15'
Т. Бакасетас (П)
47'
Э. Нвакаеме
70'
И. Кофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
Желтая карточка
Т. Бакасетас
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
Желтая карточка
У. Чакир
90'
+2
Замена
Б. Койта
️️️️
Джанини
89'
78'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Градель
78'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
А. Огуз
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Э. Нвакаеме
75'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Б. Эздемир
75'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Кофи
70'
Пенальти не реализован!
М. Градель
62'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
М. Ятабаре
62'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Х. Арслан
Замена
А. Омюр
️️️️
Жервиньо
61'
54'
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Окечукву
ГОЛ! 2:0!
Э. Нвакаеме
47'
Желтая карточка
В. Уго
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бакасетас
15'
13'
Желтая карточка
А. Окечукву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чакир
32
Ие
14
Уго
12
Кейбаши
33
Перес
3
Эздемир
17
Гамшик
27
Жервиньо
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-4-2
35
Вурал
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Огуз
14
Камара
76
Файр
14
Окечукву
10
Градель
37
Арслан
9
Ятабаре
80
Кайоде
27
Жервиньо
33
Омюр
33
Омюр
27
Жервиньо
3
Эздемир
6
Сиопис
6
Сиопис
3
Эздемир
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
21
Джанини
55
Койта
55
Койта
21
Джанини
14
Окечукву
5
Кофи
5
Кофи
14
Окечукву
9
Ятабаре
17
17
9
Ятабаре
10
Градель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
10
Градель
2
Огуз
90
Джеймс
90
Джеймс
2
Огуз
37
Арслан
7
Феликс
7
Феликс
37
Арслан
Остались в запасе
Трабзонспор
Сивасспор
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Абдулла Авчи
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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