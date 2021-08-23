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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Санта-Клара
Боавишта - Санта-Клара: обзор матча 23 августа 2021
Боавишта
23.08.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Завершен
Санта-Клара
31'
Я. Амаш
47'
Г. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Санта-Клара
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Карвальо
Желтая карточка
J. De Santis
85'
Замена
J. De Santis
️️️️
Ю. Нжийе
82'
Замена
И. Вукотич
️️️️
К. Горре
74'
Замена
️️️️
Натан
74'
68'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
П. Санья
68'
Замена
М. Булдини
️️️️
Кризан
68'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
Желтая карточка
Натан
66'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
62'
59'
Замена
J. Patric
️️️️
Аллано
59'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Р. Кошта
49'
Желтая карточка
П. Санья
ГОЛ! 2:0!
Г. Сауэр
Пас отдал
К. Горре
47'
45'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
ГОЛ! 1:0!
Я. Амаш
Пас отдал
Ч. Авазим
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
23
Натан
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
2
Аллано
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
2-1-3-4
1
Бракали
15
Авазим
26
Абаскаль
6
Хави Гарсия
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
23
Натан
11
Горре
10
Нжийе
25
Амаш
2-2-5
99
17
Вильянуэва
95
Санья
8
Карвальо
18
Линкольн
9
Кризан
3
Боатенг
2
Аллано
21
Рикардинью
19
Кошта
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
11
Горре
8
Вукотич
8
Вукотич
11
Горре
10
Нжийе
9
9
10
Нжийе
95
Санья
2
Рамуш
2
Рамуш
95
Санья
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
9
Кризан
9
Булдини
9
Булдини
9
Кризан
2
Аллано
26
26
2
Аллано
19
Кошта
28
Кейта
28
Кейта
19
Кошта
Остались в запасе
Боавишта
Санта-Клара
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Санта-Клара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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