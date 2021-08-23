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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ингулец
Львов - Ингулец: обзор матча 23 августа 2021
Львов
23.08.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ингулец
14'
М. Грисьо
53'
А. Козак
54'
А. Ситало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Ингулец
88'
Замена
Д. Поспелов
️️️️
М. Шишка
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
С. Политыло
82'
78'
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
А. Ситало
Замена
И. Брикнер
️️️️
А. Довгий
71'
Замена
Н. Ныч
️️️️
М. Грисьо
71'
Замена
Чина
️️️️
A.
71'
64'
Замена
А. Коробенко
️️️️
M. Bartulovic
63'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Ситало
Пас отдал
Е. Запорожец
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Козак
Пас отдал
Е. Опанасенко
Желтая карточка
А. Довгий
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Грисьо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
55
Борис Крушинский
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Ингулец
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
76
Михаил Шишка
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
1-2-5
3
Махмутович
6
Довгий
89
Политыло
11
Грисьо
31
Ильющенков
10
19
Оливейра
30
2-5
28
Полегенько
39
Опанасенко
10
Козак
1
55
Ковалев
4
0
10
89
Чина
89
Чина
10
11
Грисьо
15
Ныч
15
Ныч
11
Грисьо
6
Довгий
25
Брикнер
25
Брикнер
6
Довгий
89
Политыло
8
Сирьяк
8
Сирьяк
89
Политыло
76
Шишка
60
Поспелов
60
Поспелов
76
Шишка
Шарай
29
Асмелаш
29
Асмелаш
Шарай
0
28
Коробенко
28
Коробенко
0
10
Козак
0
0
10
Козак
17
Ситало
99
99
17
Ситало
Остались в запасе
Львов
Ингулец
24
Андрей Бусько
ЦП
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
24
Андрей Бусько
ЦП
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Львов - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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