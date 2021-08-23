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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сан-Паулу
Спорт Ресифи - Сан-Паулу: обзор матча 23 августа 2021
Спорт Ресифи
23.08.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Паулу
5'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сан-Паулу
85'
Желтая карточка
Лео
Желтая карточка
П. Мосселин
79'
Замена
Микаэл
️️️️
E. Felipe
77'
Замена
Л. Джуба
️️️️
H.
77'
77'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
Андре
73'
73'
Замена
Лусиано
️️️️
Пабло
73'
Замена
И. Гомес
️️️️
L.
Замена
Чико
️️️️
З. Велисон
65'
Замена
T. Neves
️️️️
Сандер
65'
59'
Замена
Д. Коста
️️️️
J. Rojas
46'
Замена
Луан
️️️️
В. Буэно
43'
Желтая карточка
L.
5'
ГОЛ! 0:1!
Пабло
Пас отдал
Р. Нестор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Сан-Паулу
10
Дани Алвес
ПЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
13
Жоао Миранда
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
43
Marcelo
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
4
Чико
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Сан-Паулу
10
Лусиано
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
33
Луан
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
5
97
21
Андре
94
Мосселин
15
41
1-1-5
10
Алвес
24
Ригони
11
Нестор
92
Пабло
7
15
Буэно
28
6
Сандер
10
10
6
Сандер
15
46
Джуба
46
Джуба
15
28
Велисон
4
Чико
4
Чико
28
Велисон
97
87
Микаэл
87
Микаэл
97
92
Пабло
10
Лусиано
10
Лусиано
92
Пабло
7
19
Коста
19
Коста
7
28
17
Гомес
17
Гомес
28
15
Буэно
33
Луан
33
Луан
15
Буэно
24
Ригони
7
Бенитес
7
Бенитес
24
Ригони
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сан-Паулу
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
43
Marcelo
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Сан-Паулу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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