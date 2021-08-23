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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Вайле
Нордшелланд - Вайле: обзор матча 23 августа 2021
Нордшелланд
23.08.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вайле
3'
А. Шельдеруп
21'
А. Шельдеруп (П)
90+2'
О. Антман
59'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Вайле
ГОЛ! 3:1!
О. Антман
90'
+2
86'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Ж. Опоку
Замена
M. Woledzi
️️️️
К. Хансен
79'
75'
Замена
В. Давидсен
️️️️
A. Mucolli
Замена
О. Антман
️️️️
М. Диоманде
74'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Л. Кулибали
74'
68'
Замена
L. Hetemi
️️️️
С. Эзатолахи
68'
Замена
K. Yamga
️️️️
K. Custovic
66'
Желтая карточка
М. Джеймс
Замена
Л. Валта
️️️️
А. Франсис
65'
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Фагир
Пас отдал
K. Custovic
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Шельдеруп
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Шельдеруп
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Вайле
40
Алексей Чернов
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
15
Mads Greve
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
2-3-1-4
13
Дуду
4
Хансен
17
Тюхосен
8
Андерсен
10
Диоманде
17
Франсис
21
Шельдеруп
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
28
Кулибали
1-5
4
Джеймс
6
Эзатолахи
20
Колингер
3
Опоку
4
4
Энгель
4
Хансен
3
3
4
Хансен
10
Диоманде
11
Антман
11
Антман
10
Диоманде
28
Кулибали
3
Фрезе
3
Фрезе
28
Кулибали
17
Франсис
81
Валта
81
Валта
17
Франсис
19
3
Давидсен
3
Давидсен
19
3
Опоку
17
17
3
Опоку
4
0
0
4
6
Эзатолахи
34
34
6
Эзатолахи
Остались в запасе
Нордшелланд
Вайле
33
Якоб Кристенсен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
40
Алексей Чернов
ВР
15
Mads Greve
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
33
Якоб Кристенсен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
15
Mads Greve
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Нордшелланд - Вайле
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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