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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Хатайспор
Галатасарай - Хатайспор: обзор матча 23 августа 2021
Галатасарай
23.08.2021, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хатайспор
30'
С. Фегули
88'
К. Люиндама
3'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Хатайспор
ГОЛ! 2:1!
К. Люиндама
Пас отдал
О. Байрам
88'
88'
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
С. Фегули
87'
84'
Желтая карточка
С. Фалет
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
77'
75'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
М. Диуф
Замена
Э. Акбаба
️️️️
А. Чикелдэу
67'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Б. Кутлу
67'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
66'
62'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Сан-Луи
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
E. Çolak
46'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Р. Рибейру
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
30'
24'
Желтая карточка
Р. Рибейру
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
К. Ахмет Черекчи
Желтая карточка
К. Люиндама
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
27
Кристиан Люиндама
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Боэ
8
Фегули
14
Антальялы
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
45
Дианье
10
Кутлу
27
Люиндама
3-4-4
22
Черекчи
5
Фалет
3
Адекугбе
8
Буджемаа
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
92
Диуф
22
Курукук
20
Рибейру
96
1
Моанд
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
20
Чикелдэу
8
Акбаба
8
Акбаба
20
Чикелдэу
8
Фегули
53
Йилмаз
53
Йилмаз
8
Фегули
10
Кутлу
8
Бабел
8
Бабел
10
Кутлу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
20
Рибейру
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
96
10
Траоре
10
Траоре
96
14
Сан-Луи
7
Камара
7
Камара
14
Сан-Луи
92
Диуф
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
92
Диуф
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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