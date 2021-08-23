Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Эшторил
Пасуш де Феррейра - Эшторил: обзор матча 23 августа 2021
Пасуш де Феррейра
23.08.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 3
Завершен
Эшторил
30'
Х. Дельгадо
45+1'
Б. Лоуреншу
77'
А. Франку (П)
81'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Эшторил
89'
Желтая карточка
Н. Феррарези
81'
ГОЛ! 1:3!
Жоаозиньо
Желтая карточка
Л. Карлос
80'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Франку
73'
Замена
L. Ruiz
️️️️
A. Clóvis
73'
Замена
Л. Розье
️️️️
J. Gamboa
Замена
D. Tanque
️️️️
Ж. Педру
69'
Желтая карточка
Э. Феррейра
67'
64'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
L. Silva
️️️️
Х. Дельгадо
60'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Уилтон
60'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Ф. Фонсека
60'
Желтая карточка
Ф. Фонсека
59'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
A. Clóvis
37'
Желтая карточка
М. Креспо
ГОЛ! 1:0!
Х. Дельгадо
Пас отдал
Антунеш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
10
Шикинью
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Феррейра
2
Баксиньо
32
Рамос
5
Антунеш
2
Фонсека
46
Эустакиу
22
Карлос
15
Дельгадо
10
Сантуш
45
Педру
9
Уилтон
3-2-2-3
99
Фигейра
30
Сория
17
Лоуреншу
5
Феррарези
44
Африко
31
Жоаозиньо
16
10
Шикинью
33
10
Франку
19
Креспо
2
Фонсека
2
Силва
2
Силва
2
Фонсека
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
15
Дельгадо
23
23
15
Дельгадо
9
Уилтон
7
Феррейра
7
Феррейра
9
Уилтон
45
Педру
99
99
45
Педру
16
32
Розье
32
Розье
16
17
Лоуреншу
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
17
Лоуреншу
33
11
11
33
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Эшторил
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Эшторил
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+