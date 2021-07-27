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    Расписание матчей 27-07-2021

    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 13 тур
    27 июля, вторник
    00:00
    Жувентуде
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    02:00
    Куяба
    1:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    Россия. М-лига (2021/2022), 2 тур
    27 июля, вторник
    12:00
    Уфа (мол)
    1:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    12:00
    Академия им. Коноплева
    3:1
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    14:00
    Рубин (мол)
    4:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    14:00
    Кр. Советов (мол)
    0:2
    Нижний Новгород (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    16:00
    УОР №5
    1:1
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    17:00
    ЦСКА (мол)
    2:1
    Строгино (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    17:00
    Ахмат (мол)
    1:2
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    18:00
    Локомотив (мол)
    2:2
    Чертаново (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    19:00
    Зенит (мол)
    6:0
    Химки (мол)
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    19:00
    Краснодар (мол)
    1:2
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 2 раунд, ответный матч
    27 июля, вторник
    18:45
    Интер
    0:3
    Теута
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    21:00
    Хибернианс
    4:2
    Фольгоре
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    21:00
    Будучность
    0:2
    ХБ Торсхавн
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 2 раунд, ответный матч
    27 июля, вторник
    19:00
    ХИК
    2:2
    Мальме
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    19:00
    Флора
    0:1
    Легия
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    19:00
    Омония
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    27 июля, вторник
    20:00
    Жальгирис
    1:3
    Ференцварош
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 1 тур
    27 июля, вторник
    21:00
    Беерсхот-Вилрейк
    0:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
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