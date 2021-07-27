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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Омония - Динамо Загреб
Омония - Динамо Загреб: обзор матча 27 июля 2021
Омония
27.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
79'
Л. Менало
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Омония - Динамо Загреб
Замена
П. Псалтис
️️️️
М. Дискеруд
88'
87'
Замена
Д. Перич
️️️️
К. Теофил-Катерин
87'
Замена
Я. Василь
️️️️
Л. Иванушец
85'
Желтая карточка
Б. Петкович
82'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Й. Мишич
82'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Майер
79'
ГОЛ! 0:1!
Л. Менало
Пас отдал
Й. Мишич
Замена
А. Какулис
️️️️
Э. Ботик
77'
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Ционис
77'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Л. Лоизу
76'
71'
Желтая карточка
Л. Менало
65'
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
53'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Желтая карточка
Ж. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
44
Марко Щепович
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Омония
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
14
Амер Гояк
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
23
Динко Хоркаш
ЦФ
29
Яков-Антон Василь
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
3-2-5
1
Фабиано
26
Лецяск
26
Ланг
15
Губочан
4
Шеху
16
Гомес
11
Ботик
10
Ционис
75
Лоизу
42
Дискеруд
44
Щепович
3-1-2-2-2
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
18
Якич
14
Майер
27
Мишич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
29
Мубандже
42
Дискеруд
17
Псалтис
17
Псалтис
42
Дискеруд
11
Ботик
9
Какулис
9
Какулис
11
Ботик
75
Лоизу
13
Папулис
13
Папулис
75
Лоизу
10
Ционис
57
Дуриш
57
Дуриш
10
Ционис
27
Мишич
4
Франьич
4
Франьич
27
Мишич
28
Теофил-Катерин
55
Перич
55
Перич
28
Теофил-Катерин
14
Майер
14
Гояк
14
Гояк
14
Майер
17
Иванушец
29
Василь
29
Василь
17
Иванушец
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
Остались в запасе
Омония
Динамо Загреб
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
23
Динко Хоркаш
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
23
Динко Хоркаш
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Омония - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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