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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Омония
Динамо Загреб - Омония: обзор матча 20 июля 2021
Динамо Загреб
20.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Омония
65'
Л. Майер
81'
К. Якич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Омония
Желтая карточка
К. Якич
87'
83'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Дуриш
82'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
М. Щепович
ГОЛ! 2:0!
К. Якич
Пас отдал
Л. Майер
81'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Оршич
80'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
79'
ГОЛ! 1:0!
Л. Майер
Пас отдал
Л. Кастрати
65'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Иванушец
63'
62'
Замена
М. Ционис
️️️️
М. Дискеруд
Замена
Й. Мишич
️️️️
А. Адеми
42'
29'
Желтая карточка
Я. Кусулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
29
Франсуа Мубандже
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Ливакович
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
33
Ристовски
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
17
Иванушец
29
Мубандже
9
Петкович
4-2-4
1
Фабиано
26
Ланг
15
Губочан
31
Кусулос
26
Лецяск
4
Шеху
16
Гомес
42
Дискеруд
44
Щепович
57
Дуриш
11
Ботик
45
Адеми
27
Мишич
27
Мишич
45
Адеми
17
Иванушец
10
Кастрати
10
Кастрати
17
Иванушец
99
Оршич
9
Чоп
9
Чоп
99
Оршич
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
42
Дискеруд
10
Ционис
10
Ционис
42
Дискеруд
44
Щепович
75
Лоизу
75
Лоизу
44
Щепович
57
Дуриш
9
Какулис
9
Какулис
57
Дуриш
Остались в запасе
Динамо Загреб
Омония
4
Бартол Франьич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
4
Бартол Франьич
ОП
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
17
Лука Менало
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
79
Андреас Савва
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
82
Андреас Евангелу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Динамо Загреб - Омония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
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