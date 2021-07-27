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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хибернианс - Фольгоре
Хибернианс - Фольгоре: обзор матча 27 июля 2021
Хибернианс
27.07.2021, вторник, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Фольгоре
9'
Ю. Дегабриэле
47'
W. Domoraud
66'
Ю. Дегабриэле
77'
Д. Грек
28'
E. Fedeli
45+1'
Y. Jassey
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хибернианс - Фольгоре
89'
Замена
G. Evangelisti
️️️️
A. Nucci
85'
Замена
F. Gioia
️️️️
G. Bonini
Замена
E. Beu
️️️️
W. Domoraud
81'
Замена
C. Zammit
️️️️
Б. Кристенсен
81'
ГОЛ! 4:2!
Д. Грек
Пас отдал
Ю. Дегабриэле
77'
Замена
И. Коне
️️️️
N. Vella
76'
Замена
E. Uzeh
️️️️
Тейлор
76'
Желтая карточка
З. Грек
70'
69'
Замена
G. William Edoardo
️️️️
М. Бернарди
69'
Замена
F. Di Addario
️️️️
П. Таманьини
ГОЛ! 3:2!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Б. Кристенсен
66'
63'
Желтая карточка
M. Spighi
Замена
М. Бирман
️️️️
A. Attard
61'
Желтая карточка
Тейлор
60'
ГОЛ! 2:2!
W. Domoraud
Пас отдал
Тейлор
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Y. Jassey
45'
Желтая карточка
N. Arrigoni
28'
ГОЛ! 1:1!
E. Fedeli
Пас отдал
A. Nucci
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Д. Грек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
32
Nicholas Vella
ВР
3
Андре Агиус
ЦЗ
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
13
Закари Грек
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
12
Данстен Велла
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Фольгоре
16
Кристиан Бролли
ЦЗ
29
Пьеро Таманьини
ЦФ
39
Марко Бернарди
ЦФ
9
Eric Fedeli
ЦФ
20
Mirco Spighi
ЦФ
96
Yaya Jassey
ЦФ
27
Assane Fall
ЦФ
4
Andrea Nucci
ЦФ
34
Nicholas Arrigoni
ЦФ
21
Giovanni Bonini
ЦФ
13
Riccardo Giorgi
ЦФ
Хибернианс
49
Matthew Farrugia
ЦП
3
Майлз Бирман
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
Фольгоре
15
Giovanni Lombardi
ЦФ
17
Federico Di Addario
ЦФ
41
Gioele Evangelisti
ЦФ
22
Garcia William Edoardo
ЦФ
66
Francesco Gioia
ЦФ
1-2-5
32
3
Агиус
11
Кристенсен
8
Грек
12
Велла
10
Дегабриэле
88
77
Тейлор
20
1-5
16
Бролли
27
13
21
34
4
20
3
Бирман
3
Бирман
20
77
Тейлор
0
0
77
Тейлор
32
16
Коне
16
Коне
32
88
17
17
88
11
Кристенсен
14
14
11
Кристенсен
29
Таманьини
17
17
29
Таманьини
4
41
41
4
39
Бернарди
22
22
39
Бернарди
21
66
66
21
Остались в запасе
Хибернианс
Фольгоре
49
Matthew Farrugia
ЦП
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
15
Giovanni Lombardi
ЦФ
Остались в запасе
49
Matthew Farrugia
ЦП
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
Остались в запасе
15
Giovanni Lombardi
ЦФ
Статистика матча Хибернианс - Фольгоре
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4 : 2
27.07.2021
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1 : 3
20.07.2021
Хибернианс
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
0 : 1
06.07.2017
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
2 : 0
29.06.2017
Фольгоре
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
1 : 3
07.07.2016
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
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«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
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2015.07.14 23:18
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