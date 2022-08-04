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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Хибернианс
РФШ - Хибернианс: обзор матча 04 августа 2022
РФШ
04.08.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Хибернианс
85'
Т. Сарич
39'
Д. Велла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РФШ - Хибернианс
89'
Замена
Л. Фонсека
️️️️
Ф. Апап
87'
Желтая карточка
И. Коне
ГОЛ! 1:1!
Т. Сарич
85'
83'
Замена
T. Groothusen
️️️️
Ю. Муритала
83'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Ю. Дегабриэле
Желтая карточка
Т. Сарич
80'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
В. Федоровс
77'
59'
Замена
A. Attard
️️️️
Д. Велла
Замена
С. Куадио
️️️️
Д. Ракельс
56'
Пенальти не реализован!
П. Мареш
50'
49'
Желтая карточка
Р. Соарес
42'
Желтая карточка
D.
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Велла
Пас отдал
Ю. Муритала
Желтая карточка
Э. Сантана
36'
Замена
В. Федоровс
️️️️
А. Зюзинс
34'
29'
Желтая карточка
Д. Велла
Желтая карточка
А. Зюзинс
29'
26'
Вторая желтая
Тейлор
11'
Желтая карточка
Тейлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
88
Родолфо Соарес
ЦЗ
6
Gonzalo Llerena
ЦЗ
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
12
Данстен Велла
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
0
Diakite
ЦФ
РФШ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Хибернианс
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
17
Gabriel Mensah
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
9
Terence Groothusen
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
1-2-2-1-4
1
Штейнборс
28
Ягодинскис
6
Джатта
26
Панич
25
Мареш
17
Зюзинс
16
Сантана
23
Илич
24
Сарич
10
Ракельс
43
Липусчек
4-2-4
16
Коне
88
Соарес
6
23
Апап
22
Искьер
12
Велла
8
Грек
0
10
Дегабриэле
77
Тейлор
11
Муритала
Федоровс
21
Стужлис
21
Стужлис
Федоровс
17
Зюзинс
15
Федоровс
15
Федоровс
17
Зюзинс
10
Ракельс
17
Куадио
17
Куадио
10
Ракельс
23
Апап
4
Фонсека
4
Фонсека
23
Апап
10
Дегабриэле
11
Кристенсен
11
Кристенсен
10
Дегабриэле
11
Муритала
9
9
11
Муритала
12
Велла
20
20
12
Велла
Остались в запасе
РФШ
Хибернианс
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
17
Gabriel Mensah
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Остались в запасе
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Остались в запасе
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
17
Gabriel Mensah
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча РФШ - Хибернианс
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
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