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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хибернианс - РФШ
Хибернианс - РФШ: обзор матча 11 августа 2022
Хибернианс
11.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
РФШ
71'
Д. Грек (П)
45'
П. Мареш (П)
78'
А. Илич
87'
А. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хибернианс - РФШ
90'
+3
Желтая карточка
Й. Влалукин
Замена
J. Zerafa
️️️️
Г. Искьер
90'
+2
90'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
К. Фрайсенбихлер
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Илич
Пас отдал
С. Панич
Замена
G. Mensah
️️️️
D.
85'
83'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
С. Куадио
82'
Желтая карточка
А. Джатта
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Илич
Пас отдал
Э. Сантана
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Грек
71'
Желтая карточка
Д. Велла
63'
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
З. Грек
60'
56'
Желтая карточка
С. Куадио
53'
Желтая карточка
П. Мареш
Желтая карточка
З. Грек
51'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Мареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
6
Gonzalo Llerena
ЦЗ
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
88
Родолфо Соарес
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
12
Данстен Велла
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
0
Diakite
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
77
Йован Влалукин
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
43
Жига Липусчек
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Хибернианс
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
17
Gabriel Mensah
ЦФ
9
Terence Groothusen
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
РФШ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
3-2-2-3
16
Коне
6
23
Апап
88
Соарес
22
Искьер
13
Грек
12
Велла
8
Грек
11
Муритала
10
Дегабриэле
0
2-2-1-1-4
1
Штейнборс
77
Влалукин
28
Ягодинскис
6
Джатта
26
Панич
25
Мареш
16
Сантана
43
Липусчек
30
Фрайсенбихлер
17
Куадио
23
Илич
13
Грек
11
Кристенсен
11
Кристенсен
13
Грек
22
Искьер
19
19
22
Искьер
0
17
17
0
17
Куадио
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Куадио
30
Фрайсенбихлер
10
Ракельс
10
Ракельс
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Хибернианс
РФШ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
9
Terence Groothusen
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
9
Terence Groothusen
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
Остались в запасе
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
99
Глебс Жалейко
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Хибернианс - РФШ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
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4 : 2
11.10.2026
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