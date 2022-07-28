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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левадия - Хибернианс
Левадия - Хибернианс: обзор матча 28 июля 2022
Левадия
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Хибернианс
79'
К. Ойгус
78'
Ф. Апап
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Левадия - Хибернианс
Желтая карточка
Лилиу
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
З. Грек
85'
Замена
G. Mensah
️️️️
Д. Грек
Замена
Р. Пеетсон
️️️️
И. Антонов
82'
80'
Замена
З. Грек
️️️️
Тейлор
ГОЛ! 1:1!
К. Ойгус
Пас отдал
Лилиу
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Апап
Пас отдал
Ю. Дегабриэле
Замена
К. Ойгус
️️️️
А. Пикк
73'
Желтая карточка
М. Оливер Рооснупп
72'
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
Z. Beglarishvili
64'
58'
Желтая карточка
Г. Искьер
54'
Замена
Ю. Муритала
️️️️
T. Groothusen
Желтая карточка
M. Ugge
16'
15'
Желтая карточка
Ф. Апап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
67
Илья Антонов
ЦП
10
Брент Леписту
ЦП
70
M. Putincanin
ЦФ
0
M. Ugge
ЦФ
18
Murad Velijev
ЦФ
0
Z. Beglarishvili
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
88
Родолфо Соарес
ЦЗ
6
Gonzalo Llerena
ЦЗ
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
12
Данстен Велла
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
9
Terence Groothusen
ЦФ
0
Diakite
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
Левадия
37
Andres Jarve
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
54
Artur Sakarias
ЦП
55
Карл Ойгус
АП
0
M. Jurgenson
ЦФ
11
Лилиу
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
Хибернианс
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
31
Andreas Laursen
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
17
Gabriel Mensah
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
13
Закари Грек
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
1-2-1-5
99
Валлнер
3
Пикк
67
Антонов
10
Леписту
21
Агиири
18
15
17
Кирсс
0
0
4-2-4
16
Коне
88
Соарес
6
23
Апап
22
Искьер
12
Велла
8
Грек
77
Тейлор
0
9
10
Дегабриэле
67
Антонов
6
Пеетсон
6
Пеетсон
67
Антонов
3
Пикк
55
Ойгус
55
Ойгус
3
Пикк
0
5
Рооснупп
5
Рооснупп
0
9
11
Муритала
11
Муритала
9
8
Грек
17
17
8
Грек
77
Тейлор
13
Грек
13
Грек
77
Тейлор
Остались в запасе
Левадия
Хибернианс
37
Andres Jarve
ЦЗ
54
Artur Sakarias
ЦП
0
M. Jurgenson
ЦФ
11
Лилиу
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
31
Andreas Laursen
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
20
A. Attard
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Остались в запасе
37
Andres Jarve
ЦЗ
54
Artur Sakarias
ЦП
0
M. Jurgenson
ЦФ
11
Лилиу
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
81
Artur Kotenko
ЦФ
Остались в запасе
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
31
Andreas Laursen
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
20
A. Attard
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Статистика матча Левадия - Хибернианс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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