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    • Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ

    Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ

    Молдавский «Милсами» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях обыграл болгарский «Лудогорец». Единственный в матче гол на счету Александра Антонюка на 44-й минуте встречи.

    Из других результатов следует выдеить победу мальтийского «Хибернианса» над «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 2:1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2015 23:18
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    Комментарии (20)
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    ГалактикосGB
    1436907366
    красно белые вперед наш МИЛСАМИ всех порвет хорошие начало сезона
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    gооdbyegoodbоy
    1436909502
    Молдовский
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    Pleafant
    1436910099
    А надутый Зенит не смог и гола забить Лудогорцу,хотя у Зенита бюджет ,наверное,больше,чем у всего города в Молдавии,в котором живёт этот Милсами.
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    Andrumas
    1436910480
    Короче красавцы молдавани! Большая сенсация и успех, удачи им в ответном матче!
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    weomu
    1436915347
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    SZ
    1436917364
    Хибернианс - молодцы! В ответке могут проиграть и выбыть из турнира, но сейчас - на отлично.
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    АрсенБурбулятр
    1436931126
    жаль Пюник ушатали в Норвегии 5-0. у Мёльде там одни экзотические забивали - дубль у Мохамеда Эльюнусси и Ола Камары. пожалуй из всех матчей вторника лишь Пюник потерял уже все шансы.
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    ДСА
    1436933885
    Сенсация, правда маленькая.
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    alessios1990
    1436936289
    А что, Шериф уже в Молдавии не самый сильный?) Удивлен, что Милсами переиграли довольно крепкий болгарский клуб!
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    ologreds
    1694997611
    numo435698
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