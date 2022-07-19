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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хибернианс - Левадия
Хибернианс - Левадия: обзор матча 19 июля 2022
Хибернианс
19.07.2022, вторник, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Левадия
17'
Ф. Апап
24'
Ю. Дегабриэле
90'
Ю. Муритала
87'
M. Ugge
90+4'
Э. Агиири
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хибернианс - Левадия
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Э. Агиири
Пас отдал
М. Оливер Рооснупп
Замена
G. Mensah
️️️️
Ю. Дегабриэле
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ю. Муритала
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
M. Ugge
Пас отдал
Э. Агиири
Замена
Ю. Муритала
️️️️
T. Groothusen
77'
Замена
A. Attard
️️️️
Д. Грек
77'
77'
Замена
️️️️
Р. Пеетсон
Желтая карточка
З. Грек
55'
54'
Желтая карточка
Б. Леписту
52'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Лилиу
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
T. Groothusen
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Апап
Пас отдал
Д. Велла
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
88
Родолфо Соарес
ЦЗ
6
Gonzalo Llerena
ЦЗ
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
13
Закари Грек
ЦФ
9
Terence Groothusen
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
0
Diakite
ЦФ
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Брент Леписту
ЦП
0
M. Ugge
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
70
M. Putincanin
ЦФ
21
Эрнест Агиири
ЦФ
0
Z. Beglarishvili
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
11
Лилиу
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Хибернианс
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
11
Юнуса Муритала
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
17
Gabriel Mensah
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Левадия
55
Карл Ойгус
АП
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
4-2-4
16
Коне
22
Искьер
88
Соарес
6
23
Апап
8
Грек
12
Велла
13
Грек
0
10
Дегабриэле
9
1-2-5
99
Валлнер
3
Пикк
6
Пеетсон
10
Леписту
70
11
Лилиу
5
Рооснупп
0
21
Агиири
9
11
Муритала
11
Муритала
9
10
Дегабриэле
17
17
10
Дегабриэле
8
Грек
20
20
8
Грек
11
Лилиу
17
Кирсс
17
Кирсс
11
Лилиу
Остались в запасе
Хибернианс
Левадия
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
77
Тейлор
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
55
Карл Ойгус
АП
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Остались в запасе
31
Andreas Laursen
ЦЗ
30
Jayden Ohaka
ЦЗ
4
Лоренцо Фонсека
ЦЗ
17
Isaiah Chukunyere
ЦЗ
19
Joseph Zerafa
ЦП
77
Тейлор
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Остались в запасе
55
Карл Ойгус
АП
81
Artur Kotenko
ЦФ
0
M. Jurgenson
ЦФ
50
M. Podholjuzin
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Заховайко
Статистика матча Хибернианс - Левадия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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