Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фольгоре - Хибернианс
Фольгоре - Хибернианс: обзор матча 20 июля 2021
Фольгоре
20.07.2021, вторник, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 3
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Хибернианс
5'
E. Fedeli
13'
Ю. Дегабриэле
26'
Д. Грек
83'
Д. Грек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фольгоре - Хибернианс
90'
+2
Замена
C. Zammit
️️️️
A. Attard
90'
+1
Замена
М. Бирман
️️️️
Д. Грек
87'
Замена
З. Грек
️️️️
Тейлор
87'
Замена
F. Sarfo Mensah
️️️️
Ю. Дегабриэле
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Грек
Пас отдал
Ю. Дегабриэле
Замена
G. Evangelisti
️️️️
A. Fall
82'
Замена
G. William Edoardo
️️️️
E. Fedeli
82'
Замена
G. Bonini
️️️️
П. Таманьини
74'
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
Y. Jassey
63'
37'
Желтая карточка
Ф. Апап
Желтая карточка
М. Бернарди
34'
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грек
23'
Желтая карточка
Б. Кристенсен
13'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Д. Грек
11'
Замена
Д. Велла
️️️️
С. Рафаэль
ГОЛ! 1:0!
E. Fedeli
Пас отдал
M. Spighi
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фольгоре
16
Кристиан Бролли
ЦЗ
15
Giovanni Lombardi
ЦФ
29
Пьеро Таманьини
ЦФ
96
Yaya Jassey
ЦФ
34
Nicholas Arrigoni
ЦФ
39
Марко Бернарди
ЦФ
9
Eric Fedeli
ЦФ
4
Andrea Nucci
ЦФ
27
Assane Fall
ЦФ
20
Mirco Spighi
ЦФ
3
Daniel Piscaglia
ЦФ
Хибернианс
3
Андре Агиус
ЦЗ
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
6
Серджио Рафаэль
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
23
Фердинандо Апап
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
32
Nicholas Vella
ЦФ
Фольгоре
22
Garcia William Edoardo
ЦФ
17
Federico Di Addario
ЦФ
21
Davide Lisi
ЦФ
6
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Giovanni Bonini
ЦФ
13
Riccardo Giorgi
ЦФ
41
Gioele Evangelisti
ЦФ
66
Francesco Gioia
ЦФ
Хибернианс
1
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Ибрахим Коне
ЦФ
13
Закари Грек
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
3
Майлз Бирман
ЦФ
12
Данстен Велла
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
1-5
16
Бролли
4
3
20
27
9
1-2-5
3
Агиус
11
Кристенсен
8
Грек
6
Рафаэль
32
4
23
Апап
20
9
22
22
9
96
6
Голинуччи
6
Голинуччи
96
29
Таманьини
21
21
29
Таманьини
27
41
41
27
77
Тейлор
13
Грек
13
Грек
77
Тейлор
20
14
14
20
8
Грек
3
Бирман
3
Бирман
8
Грек
6
Рафаэль
12
Велла
12
Велла
6
Рафаэль
10
Дегабриэле
19
19
10
Дегабриэле
Остались в запасе
Фольгоре
Хибернианс
17
Federico Di Addario
ЦФ
21
Davide Lisi
ЦФ
13
Riccardo Giorgi
ЦФ
66
Francesco Gioia
ЦФ
1
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Ибрахим Коне
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
Остались в запасе
17
Federico Di Addario
ЦФ
21
Davide Lisi
ЦФ
13
Riccardo Giorgi
ЦФ
66
Francesco Gioia
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Ибрахим Коне
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
Статистика матча Фольгоре - Хибернианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4 : 2
27.07.2021
Фольгоре
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1 : 3
20.07.2021
Хибернианс
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
0 : 1
06.07.2017
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
2 : 0
29.06.2017
Фольгоре
Лига Европы, 1 раунд
Фольгоре
1 : 3
07.07.2016
АЕК
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Фольгоре
Хибернианс
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ
2015.07.14 23:18
19
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ
2015.07.14 23:18
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+