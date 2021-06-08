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    Расписание матчей 08-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    8 июня, вторник
    15:00
    Косово
    1:2
    Гвинея
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    19:00
    Камерун
    0:0
    Нигерия
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    20:00
    Гамбия
    1:0
    Того
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    21:00
    Бенин
    2:2
    Замбия
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    22:00
    Марокко
    1:0
    Гана
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    22:00
    Сенегал
    2:0
    Кабо-Верде
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021, Июнь
    8 июня, вторник
    19:00
    Польша
    2:2
    Исландия
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    21:00
    Венгрия
    0:0
    Ирландия
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    21:15
    Чехия
    3:1
    Албания
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    21:45
    Испания
    4:0
    Литва
    Матч завершен
    8 июня, вторник
    22:10
    Франция
    3:0
    Болгария
    Матч завершен
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