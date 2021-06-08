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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Албания
Чехия - Албания: обзор матча 08 июня 2021
Чехия
08.06.2021, вторник, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Албания
18'
П. Шик
68'
Л. Масопуст
89'
О. Челустка
42'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чехия - Албания
ГОЛ! 3:1!
О. Челустка
Пас отдал
Я. Пешек
89'
81'
Замена
К. Лячи
️️️️
А. Абраши
81'
Замена
Т. Сефери
️️️️
С. Цикалеши
81'
Замена
Б. Балай
️️️️
Р. Манай
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Масопуст
74'
Замена
А. Барак
️️️️
В. Дарида
74'
71'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
Л. Траши
71'
Замена
А. Дока
️️️️
Ф. Везели
ГОЛ! 2:1!
Л. Масопуст
Пас отдал
В. Дарида
68'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
П. Шик
64'
Замена
А. Гложек
️️️️
Я. Янкто
64'
Замена
Т. Голеш
️️️️
А. Крал
64'
Желтая карточка
Т. Соучек
55'
54'
Желтая карточка
А. Абраши
54'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Ш. Каллаку
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Цикалеши
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Л. Масопуст
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Албания
12
Гентьян Селмани
ВР
22
Лоренц Траши
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Шерифф Каллаку
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Албания
12
Ален Шерри
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Romeo Harizaj
ЦФ
18
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
18
Боржил
3
Челустка
6
Калас
5
Цоуфал
22
Соучек
21
Крал
14
Янкто
8
Дарида
12
Масопуст
10
Шик
3-2-3-2
12
Селмани
6
Джимсити
15
Кумбула
5
Везели
22
Траши
18
Исмайли
8
Каллаку
22
Абраши
7
Баре
7
Манай
16
Цикалеши
21
Крал
3
Голеш
3
Голеш
21
Крал
12
Масопуст
25
Пешек
25
Пешек
12
Масопуст
8
Дарида
7
Барак
7
Барак
8
Дарида
10
Шик
10
Пекхарт
10
Пекхарт
10
Шик
14
Янкто
10
Гложек
10
Гложек
14
Янкто
5
Везели
15
Дока
15
Дока
5
Везели
8
Каллаку
18
Чекичи
18
Чекичи
8
Каллаку
22
Абраши
14
Лячи
14
Лячи
22
Абраши
22
Траши
3
Леньяни
3
Леньяни
22
Траши
16
Цикалеши
17
Сефери
17
Сефери
16
Цикалеши
7
Манай
19
Балай
19
Балай
7
Манай
Остались в запасе
Чехия
Албания
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
0
Romeo Harizaj
ЦФ
12
Ален Шерри
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
Остались в запасе
0
Romeo Harizaj
ЦФ
12
Ален Шерри
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Чехия - Албания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
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