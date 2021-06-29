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    Расписание матчей 29-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 7 тур
    29 июня, вторник
    02:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:1
    Брагантино
    Матч завершен
    Кубок Америки 2021, 5 тур, группа A
    29 июня, вторник
    03:00
    Боливия
    1:4
    Аргентина
    Матч завершен
    29 июня, вторник
    03:00
    Уругвай
    1:0
    Парагвай
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2021
    29 июня, вторник
    18:30
    Спартак
    1:2
    Нефтчи
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 1/8 финала
    29 июня, вторник
    19:00
    Англия
    2:0
    Германия
    Матч завершен
    29 июня, вторник
    22:00
    Швеция
    1:2
    Украина
    Матч завершен
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