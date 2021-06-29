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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Аргентина
Боливия - Аргентина: обзор матча 29 июня 2021
Боливия
29.06.2021, вторник, 03:00
Кубок Америки, группа A, 5 тур
1 : 4
Завершен
Аргентина
60'
Э. Сааведра
6'
А. Гомес
33'
Л. Месси (П)
42'
Л. Месси
65'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Аргентина
90'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Р. Рамальо
86'
Замена
М. Вильярроэль
️️️️
Э. Сааведра
85'
Замена
Д. Вайар
️️️️
Р. Фернандес
81'
71'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Э. Паласиос
71'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Г. Родригес
65'
ГОЛ! 1:4!
Л. Мартинес
64'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Корреа
63'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
С. Агуэро
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Ж. Альварес
61'
Замена
Х. Вака
️️️️
Х. Чура
61'
Замена
Х. Сагредо
️️️️
Б. Кеспедес
61'
ГОЛ! 1:3!
Э. Сааведра
Пас отдал
Л. Хустиниано
60'
56'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Гомес
42'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
С. Агуэро
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гомес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Боливия
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
13
Диего Вайар
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
19
Хенри Вака
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Николас Домингес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-4-1-1
1
Лампе
17
Фернандес
5
Хусино
8
Бехарано
4
Акин
8
Сааведра
10
Вака
16
Кеспедес
6
Хустиниано
19
Чура
18
Альварес
4-2-2-2
1
Армани
4
Монтиэль
6
Пеццелла
6
Мартинес
8
Акунья
18
Родригес
14
Паласиос
10
Месси
21
Корреа
9
Агуэро
17
Гомес
18
Альварес
18
Рамальо
18
Рамальо
18
Альварес
17
Фернандес
13
Вайар
13
Вайар
17
Фернандес
16
Кеспедес
21
Сагредо
21
Сагредо
16
Кеспедес
8
Сааведра
8
Вильярроэль
8
Вильярроэль
8
Сааведра
19
Чура
19
Вака
19
Вака
19
Чура
17
Гомес
9
Альварес
9
Альварес
17
Гомес
21
Корреа
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
21
Корреа
18
Родригес
5
Паредес
5
Паредес
18
Родригес
14
Паласиос
17
Домингес
17
Домингес
14
Паласиос
9
Агуэро
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Агуэро
Остались в запасе
Боливия
Аргентина
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Эрвин Санчес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Эрвин Санчес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Боливия - Аргентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
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