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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Германия
Англия - Германия: обзор матча 29 июня 2021
Англия
29.06.2021, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Германия
75'
Р. Стерлинг
86'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Германия
90'
+2
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
88'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Госенс
88'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Гинтер
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Райс
87'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Грилиш
86'
Желтая карточка
Г. Магуайр
77'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Шоу
75'
72'
Желтая карточка
Р. Госенс
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Сака
69'
68'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Вернер
Травма
Г. Кейн
54'
Желтая карточка
К. Филлипс
45'
25'
Желтая карточка
М. Гинтер
Желтая карточка
Д. Райс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
3-4-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
6
Магуайр
5
Стоунз
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
12
Триппьер
10
Стерлинг
7
Сака
9
Кейн
4-1-2-3
1
Нойер
5
Хуммельс
2
Рюдигер
4
Гинтер
21
Госенс
6
Киммих
8
Кроос
8
Горецка
7
Хаверц
13
Мюллер
11
Вернер
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
7
Сака
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Сака
4
Гинтер
23
Джан
23
Джан
4
Гинтер
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
11
Вернер
20
Гнабри
20
Гнабри
11
Вернер
21
Госенс
19
Сане
19
Сане
21
Госенс
Остались в запасе
Англия
Германия
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
7
Фил Фоден
ЛВ
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Англия - Германия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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