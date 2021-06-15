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    Расписание матчей 15-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 30 тур
    15 июня, вторник
    00:00
    Чита
    0:0
    Олимп-Долгопрудный
    Матч отменен
    15 июня, вторник
    00:00
    Зенит
    0:0
    Тверь
    Матч отменен
    15 июня, вторник
    12:00
    Родина
    1:5
    Ленинградец
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    14:00
    Знамя Труда
    4:1
    Муром
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    17:00
    Коломна
    2:4
    Казанка
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    18:00
    Луки-Энергия
    Звезда
    Перенесен на неопределенный срок
    15 июня, вторник
    18:00
    Смоленск
    1:3
    Зенит-2
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    18:00
    Торпедо Вл
    0:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    Кубок Америки 2021, 1 тур, группа A
    15 июня, вторник
    00:01
    Аргентина
    1:1
    Чили
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    03:00
    Парагвай
    3:1
    Боливия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 34 тур
    15 июня, вторник
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    5:1
    Краснодар-3
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    17:00
    Анжи
    5:1
    Дружба
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    17:00
    Динамо Мх
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    17:30
    Ессентуки
    1:2
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    17:30
    Кубань
    7:1
    Туапсе
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    18:00
    Спартак-Нальчик
    2:2
    СКА
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    18:00
    Динамо
    2:1
    Форте
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    18:30
    Черноморец
    2:1
    Легион
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 1 тур, группа F
    15 июня, вторник
    19:00
    Венгрия
    0:3
    Португалия
    Матч завершен
    15 июня, вторник
    22:00
    Франция
    1:0
    Германия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    15 июня, вторник
    22:30
    Тунис
    1:0
    Мали
    Матч завершен
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