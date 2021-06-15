май 2021
июнь 2021
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 30 тур
15 июня, вторник
00:00
Матч отменен
15 июня, вторник
12:00
Матч завершен
15 июня, вторник
14:00
Матч завершен
15 июня, вторник
18:00
Перенесен на неопределенный срок
15 июня, вторник
18:00
Матч завершен
Кубок Америки 2021, 1 тур, группа A
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 34 тур
15 июня, вторник
17:00
Матч завершен
15 июня, вторник
17:30
Матч завершен
15 июня, вторник
18:00
Матч завершен
15 июня, вторник
18:30
Матч завершен
Чемпионат Европы 2020, 1 тур, группа F