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    Расписание матчей 01-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 27 тур
    1 июня, вторник
    00:00
    Зенит
    0:0
    Торпедо Вл
    Матч отменен
    1 июня, вторник
    12:30
    Чита
    2:1
    Родина
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    1 июня, вторник
    19:00
    Косово
    4:1
    Сан-Марино
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021, Июнь
    1 июня, вторник
    19:00
    Словакия
    1:1
    Болгария
    Матч завершен
    1 июня, вторник
    19:00
    Хорватия
    1:1
    Армения
    Матч завершен
    1 июня, вторник
    19:00
    Северная Македония
    1:1
    Словения
    Матч завершен
    1 июня, вторник
    21:45
    Польша
    1:1
    Россия
    Матч завершен
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