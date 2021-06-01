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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Болгария
Словакия - Болгария: обзор матча 01 июня 2021
Словакия
01.06.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Болгария
27'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Словакия - Болгария
Желтая карточка
Т. Суслов
90'
Замена
М. Дуриш
️️️️
С. Лоботка
81'
Замена
П. Грошовски
️️️️
М. Беро
72'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
56'
Замена
Э. Йирка
️️️️
В. Вайсс
56'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
46'
Замена
М. Родак
️️️️
Д. Куцяк
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бенеш
Пас отдал
В. Вайсс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Словакия - Болгария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
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