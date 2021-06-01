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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Сан-Марино
Косово - Сан-Марино: обзор матча 01 июня 2021
Косово
01.06.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Косово - Сан-Марино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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