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    Расписание матчей 02-05-2021

    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 4 тур
    2 мая, воскресенье
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    3:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    0:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    03:00
    Даллас
    4:1
    Портленд
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    0:1
    Остин
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    06:00
    Сан-Хосе
    4:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    20:00
    Нэшвилл
    0:0
    Интер
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 40 тур
    2 мая, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    13:00
    Акрон
    1:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    13:00
    Енисей
    1:1
    Чертаново
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    13:00
    Оренбург
    2:0
    Томь
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Шинник
    0:2
    Факел
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Краснодар-2
    0:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Торпедо
    1:0
    Волгарь
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Пари НН
    4:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Чайка
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Нефтехимик
    2:0
    Велес
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    20:00
    Балтика
    2:0
    Алания
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 31 тур
    2 мая, воскресенье
    13:15
    АДО Ден Хааг
    3:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:2
    Спарта
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    15:30
    Аякс
    4:0
    Эммен
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    2:2
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 34 тур
    2 мая, воскресенье
    13:30
    Лацио
    4:3
    Дженоа
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Наполи
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Болонья
    3:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    19:00
    Удинезе
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    21:45
    Сампдория
    2:0
    Рома
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 9 тур
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Актобе
    0:2
    Астана
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    15:00
    Атырау
    2:1
    Каспий
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Тобол
    3:0
    Тараз
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 24 тур
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Рух
    2:1
    Александрия
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Мариуполь
    1:2
    Львов
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Заря
    1:0
    Минай
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    0:3
    Ингулец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 28 тур
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Химки
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:30
    Ростов
    2:0
    Тамбов
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    19:00
    Зенит
    6:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур, группа A
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Рейнджерс
    4:1
    Селтик
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 35 тур
    2 мая, воскресенье
    14:00
    Бордо
    1:0
    Ренн
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Дижон
    1:5
    Метц
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:4
    Нант
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    2:0
    Анжер
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Ним
    2:2
    Реймс
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    18:05
    Монпелье
    1:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    22:00
    Монако
    2:3
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 34 тур
    2 мая, воскресенье
    15:00
    Вальядолид
    1:1
    Бетис
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:15
    Вильярреал
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    19:30
    Гранада
    0:1
    Кадис
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    22:00
    Валенсия
    2:3
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур, группа B
    2 мая, воскресенье
    15:00
    Сендерийск
    2:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 39 тур
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Денизлиспор
    0:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Коньяспор
    5:1
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Антальяспор
    2:3
    Гезтепе
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    20:30
    Генчлербирлиги
    0:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 34 тур
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Ньюкасл
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    21:15
    Тоттенхэм
    4:0
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 30 тур
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    3:1
    Сигма
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Теплице
    0:0
    Фастав
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    16:00
    Пардубице
    2:2
    Карвина
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    18:00
    Слован
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    20:30
    Славия
    5:1
    Виктория
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 32 тур
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Серветт
    2:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    1:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    3:0
    Лугано
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур, группа A
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    4:2
    Брондбю
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    3:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 1 тур, группа B
    2 мая, воскресенье
    17:00
    Гент
    2:2
    Мехелен
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 30 тур
    2 мая, воскресенье
    18:00
    Санта-Клара
    3:3
    Боавишта
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    18:00
    Портимоненси
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 1 тур, группа A
    2 мая, воскресенье
    19:30
    Брюгге
    2:2
    Андерлехт
    Матч завершен
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