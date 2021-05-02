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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 02 мая 2021
Славия
02.05.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 30 тур
5 : 1
Завершен
Виктория
6'
Т. Голеш
22'
Ф. Каша (АГ)
47'
М. ван Бурен
72'
А. Бах
84'
Н. Станчу
67'
М. Кацер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Виктория
ГОЛ! 5:1!
Н. Станчу
Пас отдал
О. Дорли
84'
83'
Замена
Л. Гейда
️️️️
Ф. Каша
78'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
ГОЛ! 4:1!
А. Бах
Пас отдал
Н. Станчу
72'
Замена
П. Олаинка
️️️️
М. ван Бурен
71'
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Кацер
Пас отдал
А. Чермак
Замена
Я. Кухта
️️️️
П. Шевчик
62'
59'
Желтая карточка
О. Михалик
Замена
Л. Провод
️️️️
Л. Масопуст
57'
57'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
57'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Š. Falta
56'
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Шулц
50'
Желтая карточка
J. David Beauguel
ГОЛ! 3:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
Я. Боржил
47'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Голеш
46'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Я. Громада
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Каша
22'
Пенальти не реализован!
С. Дели
15'
14'
Желтая карточка
И. Станек
ГОЛ! 1:0!
Т. Голеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Виктория
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
3-3-3-1
1
Колар
18
Бах
15
Дели
15
Кудела
26
Боржил
14
Громада
3
Голеш
19
Дорли
23
Шевчик
8
Масопуст
10
ван Бурен
3-2-3-2
36
Станек
24
Гавел
20
14
Брабец
25
Каша
11
Хибс
66
Кацер
23
Калвах
10
Шулц
9
50
Ба Луа
10
ван Бурен
99
Олаинка
99
Олаинка
10
ван Бурен
14
Громада
10
Станчу
10
Станчу
14
Громада
3
Голеш
12
Траоре
12
Траоре
3
Голеш
8
Масопуст
17
Провод
17
Провод
8
Масопуст
23
Шевчик
7
Кухта
7
Кухта
23
Шевчик
25
Каша
2
Гейда
2
Гейда
25
Каша
10
Шулц
47
Чермак
47
Чермак
10
Шулц
20
10
Копиц
10
Копиц
20
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
Остались в запасе
Славия
Виктория
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
8
David Limberský
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Остались в запасе
8
David Limberský
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Славия - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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