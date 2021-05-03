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    Расписание матчей 03-05-2021

    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 4 тур
    3 мая, понедельник
    04:00
    Сиэтл
    3:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 9 тур
    3 мая, понедельник
    13:00
    Кызыл-Жар
    1:1
    Кайрат
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    15:00
    Ордабасы
    0:1
    Туран
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    15:00
    Акжайык
    3:2
    Жетысу
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    17:00
    Шахтер
    1:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 39 тур
    3 мая, понедельник
    16:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    16:00
    Йени Малатьяспор
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    16:00
    Касымпаша
    3:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    20:30
    Фенербахче
    3:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    20:30
    Газиантеп
    0:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 28 тур
    3 мая, понедельник
    16:30
    Арсенал
    1:2
    Спартак
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 29 тур
    3 мая, понедельник
    19:00
    Майнц
    1:1
    Герта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 34 тур
    3 мая, понедельник
    20:00
    Вест Бромвич
    1:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    3 мая, понедельник
    22:15
    Бернли
    1:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур, группа A
    3 мая, понедельник
    20:00
    Копенгаген
    3:2
    Орхус
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 34 тур
    3 мая, понедельник
    21:45
    Торино
    1:0
    Парма
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 34 тур
    3 мая, понедельник
    22:00
    Севилья
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
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