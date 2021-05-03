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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайрат
Кызыл-Жар - Кайрат: обзор матча 03 мая 2021
Кызыл-Жар
03.05.2021, понедельник, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кайрат
78'
А. Касым
28'
Д. Поляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Кайрат
Желтая карточка
М. Лобанцев
90'
+3
Желтая карточка
М. Драченко
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Касым
78'
76'
Замена
Д. Усенов
️️️️
Г. Алыкулов
Желтая карточка
Э. Батырканов
73'
Желтая карточка
В. Каршакевич
71'
69'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Эсеола
Замена
Р. Есимов
️️️️
Д. Шмидт
63'
Замена
М. Коне
️️️️
A. Saparov
63'
Желтая карточка
О. Мурачев
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поляков
Замена
М. Драченко
️️️️
Ю. Бушман
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
7
D. Alves
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
18
Эсеола
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
28
Виктор Гунченко
ПЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
26
Erasyl Seitkanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Лобанцев
5
Каршакевич
3
Даиров
3
Мурачев
6
Касым
15
Шмидт
24
Подио
10
Бушман
18
Зорич
0
7
3-2-2-1-2
92
Покатилов
24
Миканович
23
Поляков
28
Алип
13
Оганесян
4
Кейлер
96
Абикен
27
Косович
11
Алыкулов
24
Канте
18
Эсеола
Мульдинов
9
Батырканов
9
Батырканов
Мульдинов
0
12
Коне
12
Коне
0
10
Бушман
7
Драченко
7
Драченко
10
Бушман
15
Шмидт
25
Есимов
25
Есимов
15
Шмидт
18
Эсеола
11
Шушеначев
11
Шушеначев
18
Эсеола
11
Алыкулов
47
Усенов
47
Усенов
11
Алыкулов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
26
Erasyl Seitkanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
40
Ildar Aitov
ЦФ
32
Вадим Петров
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
44
Данил Устименко
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
26
Erasyl Seitkanov
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
40
Ildar Aitov
ЦФ
32
Вадим Петров
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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