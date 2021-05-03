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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Колорадо
Ванкувер Уайткепс - Колорадо: обзор матча 03 мая 2021
Ванкувер Уайткепс
03.05.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 4 тур
0 : 1
Завершен
Колорадо
26'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Колорадо
83'
Замена
C. Warner
️️️️
М. Барриос
83'
Замена
D. Moor
️️️️
Ю. Намли
Замена
Б. Гаспар
️️️️
Д. Нервински
70'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
70'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Ж. Бикел
66'
66'
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
64'
Замена
К. Бассетт
️️️️
J. Price
37'
Желтая карточка
K. Rosenberry
Желтая карточка
Л. Каваллини
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рубио
17'
Желтая карточка
Ю. Намли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
19
Jack Price
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
3-3-2-2
71
Крепо
4
Гутьеррес
4
Веселинович
2
Нервински
12
Бикел
31
Тейберт
8
Кайо
11
Дажоме
25
Кайседо
9
Каваллини
15
4-4-2
23
Ярброу
23
Винс
27
Уилсон
2
6
Трасти
19
7
Намли
3
Акоста
11
Синъясики
7
Барриос
11
Рубио
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
12
Бикел
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
12
Бикел
2
Нервински
76
Гаспар
76
Гаспар
2
Нервински
7
Барриос
32
32
7
Барриос
7
Намли
3
3
7
Намли
19
17
Бассетт
17
Бассетт
19
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
12
Томас Хасал
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
8
Оливер Ларрас
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
12
Томас Хасал
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Ларрас
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Колорадо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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