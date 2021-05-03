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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю: обзор матча 03 мая 2021
Истанбул Башакшехир
03.05.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
63'
Д. Алексич
88'
J. Fernandes
15'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
90'
+2
Замена
E. Ayyildiz
️️️️
С. Кициу
Желтая карточка
J. Fernandes
90'
ГОЛ! 2:1!
J. Fernandes
88'
Замена
J. Fernandes
️️️️
Н. Шадли
85'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Д. Алексич
85'
79'
Желтая карточка
A. Kulusic
76'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Т. Пинту
68'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Чекичи
68'
Замена
А. Канкая
️️️️
Д. Лукасик
ГОЛ! 1:1!
Д. Алексич
Пас отдал
Э. Вишча
63'
59'
Желтая карточка
Э. Чекичи
58'
Желтая карточка
Д. Лукасик
Желтая карточка
Д. Алексич
48'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
М. Текдемир
46'
43'
Желтая карточка
С. Кициу
Желтая карточка
Н. Шадли
17'
17'
Желтая карточка
З. Шарлия
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Junior Fernandes
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бабакан
5
Болинголи
21
Текдемир
9
Алексич
3
Дуарте
38
Чигерчи
5
Топал
19
Озкан
89
Шадли
10
Вишча
42
Саинер
3-2-4-1
30
Фридрих
8
Пинту
13
89
Тюран
31
Шарлия
70
Кициу
28
Пайнтсил
23
Лукасик
12
Лобжанидзе
4
Потук
8
Чекичи
89
Шадли
10
10
89
Шадли
9
Алексич
55
Ндайшими
55
Ндайшими
9
Алексич
21
Текдемир
9
Тюрук
9
Тюрук
21
Текдемир
8
Пинту
77
Гюрал
77
Гюрал
8
Пинту
70
Кициу
97
97
70
Кициу
23
Лукасик
6
Канкая
6
Канкая
23
Лукасик
8
Чекичи
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Чекичи
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Анкарагюджю
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
1
Корджан Челикай
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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