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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Аланьяспор
Касымпаша - Аланьяспор: обзор матча 03 мая 2021
Касымпаша
03.05.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
36'
Х. Хайрадинович
45+2'
И. Телин
60'
Х. Хайрадинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Аланьяспор
Замена
Э. Эльмали
️️️️
У. Хаддади
90'
Замена
Y. Dulger
️️️️
Ж. Коомсон
84'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
L. Sadiku
84'
72'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Э. Караджа
72'
Замена
J.
️️️️
Т. Бингель
72'
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
Замена
A. Koç
️️️️
К. Варга
64'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Д. Дринкуотер
64'
61'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
М. Сиопис
ГОЛ! 3:0!
Х. Хайрадинович
60'
50'
Желтая карточка
М. Сиопис
ГОЛ! 2:0!
И. Телин
Пас отдал
К. Варга
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Х. Хайрадинович
Пас отдал
Ж. Коомсон
36'
6'
Замена
Давидсон
️️️️
С. Учан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Loret Sadiku
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Давидсон
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-3-2-2
1
Ташкыран
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
15
Сербест
4
Дринкуотер
10
Хайрадинович
7
Варга
7
Коомсон
92
Телин
24
3-5-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
75
Бингель
10
Бекироглу
6
Сиопис
20
Аксой
48
Учан
10
Кутлу
7
Караджа
28
Барейро
7
Коомсон
55
55
7
Коомсон
4
Хаддади
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Хаддади
4
Дринкуотер
8
Бистрович
8
Бистрович
4
Дринкуотер
24
34
Хасполат
34
Хасполат
24
7
Варга
71
71
7
Варга
75
Бингель
24
24
75
Бингель
7
Караджа
6
6
7
Караджа
6
Сиопис
92
Кадзиор
92
Кадзиор
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
11
Давидсон
48
Учан
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
Остались в запасе
Касымпаша
Аланьяспор
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Касымпаша - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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